В США сел пассажирский самолёт, совершивший самый долгий беспосадочный перелёт

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Самолёт Airbus A350 авиакомпании Singapore Airlines совершил перелёт по маршруту Сингапур — Нью-Йорк, который стал самым долгим в истории пассажирской авиации.
В США сел пассажирский самолёт, совершивший самый долгий беспосадочный перелёт
  • © pixabay.com

Как сообщает Evening Standard, лайнер провёл в воздухе 17 часов 52 минуты и прибыл на полчаса ранее запланированного времени прилёта в Нью-Йорк.

Отмечается, что на борту самолёта отсутствует экономический класс, билеты продавались только в бизнес-класс и премиум-эконом.

Авиакомпания Singapore Airlines ранее выполняла такой рейс, но была вынуждена отказаться от него пять лет назад из-за повышения цен на топливо. С появлением более экономичных самолётов она вернула рейс из Сингапура в Нью-Йорк в своё расписание.

До этого самый продолжительный авиаперелёт выполняла авиакомпания Qatar Airways — из катарской Дохи в новозеландский Окленд. Он длится почти 17 часов.

Также в 2018 году впервые в истории был совершён беспосадочный пассажирский перелёт из Австралии в Великобританию

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