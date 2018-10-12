Эксперт прокомментировал падение американских фондовых индексов

Короткая ссылка
Экономист Денис Ракша в беседе с НСН прокомментировал падение американских фондовых индексов.
Эксперт прокомментировал падение американских фондовых индексов
  • © Christian Ohde/face to face
  • globallookpress.com

«Формально, может быть, и не было события, а была накопившаяся масса событий или ожиданий рынка, которые без видимой причины привели к развороту тренда», — заявил он.

По его словам, нужно смотреть на более протяжённый во времени отрезок, как будут себя вести рынки дальше.

«Сейчас начнётся определённая паника, будут уровни технической поддержки, но будет паника пробивать эти уровни или нет, никто сегодня не скажет», — отметил эксперт.

Он также призвал не делать скоропалительных прогнозов.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя падение фондовых индексов, заявил, что Федеральная резервная система «сошла с ума».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить