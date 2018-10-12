Эксперт прокомментировал падение американских фондовых индексов

Экономист Денис Ракша в беседе с НСН прокомментировал падение американских фондовых индексов.

«Формально, может быть, и не было события, а была накопившаяся масса событий или ожиданий рынка, которые без видимой причины привели к развороту тренда», — заявил он.

По его словам, нужно смотреть на более протяжённый во времени отрезок, как будут себя вести рынки дальше.

«Сейчас начнётся определённая паника, будут уровни технической поддержки, но будет паника пробивать эти уровни или нет, никто сегодня не скажет», — отметил эксперт.

Он также призвал не делать скоропалительных прогнозов.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя падение фондовых индексов, заявил, что Федеральная резервная система «сошла с ума».