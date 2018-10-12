В МИД выразили готовность рассмотреть возможную встречу Путина и Трампа

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Россия открыта для обсуждения с США всего спектра отношений между двумя странами, а также готова рассмотреть возможную встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко.
В МИД выразили готовность рассмотреть возможную встречу Путина и Трампа
  • kremlin.ru

«Мы, безусловно, открыты к обсуждению с Вашингтоном всего спектра двусторонних отношений. Если с американской стороны будет интерес к продолжению такого диалога (а президент Трамп, кажется, высказывал заинтересованность в этом), то, разумеется, рассмотрим, когда и где это можно сделать», — рассказал дипломат РИА Новости.

По его словам, встреча двух лидеров в Париже 11 ноября на мероприятиях по случаю празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны также возможна, если президенты будут присутствовать там.

Борисенко отметил, что с американской стороны такие запросы пока не поступали.

Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ожидает новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока подготовка встречи президентов России и США на полях предстоящих международных саммитов не ведётся.

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