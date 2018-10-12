СМИ сообщили о возможной причине пожара на военной авиабазе в Бельгии

Телеканал RTL Info сообщил, что причиной пожара на военной авиабазе Флоренн в Бельгии могла стать ошибка технического сотрудника, который случайно открыл огонь из орудий самолёта.

По данным телеканала, он производил манипуляции с системами боевого самолёта, что привело к случайным выстрелам в направлении стоявших поблизости истребителей, заправленных керосином.

В итоге случилось возгорание, которое привело к детонации.

«Можно предположить человеческий фактор, ошибку, или техническую неисправность, но в любом случае пока, на основании той информации, которую нам сообщили, речи о преднамеренном акте не идёт», — цитирует канал представителя профсоюза оборонных служащих Бориса Моранвиля.

Отмечается, что в результате инцидента один пострадавший был госпитализирован

«У него расстройство слуха, вызванное, вероятно, взрывом», — сообщил телеканалу подполковник авиабазы Дидье ди Джованни.

Ранее стало известно, что на военной авиабазе Флоренн в Бельгии произошёл пожар. Уточнялось, что в результате инцидента пострадали два человека, а один истребитель F-16 полностью уничтожен.