Число погибших при наводнении на Майорке возросло до 12

Число погибших в результате наводнения на острове Майорка увеличилось до 12, информирует служба по чрезвычайным операциям Балеарских островов.

«С сожалением подтверждаем, что тела мужчины и женщины найдены недалеко от Арты, рядом с местом, где был обнаружен автомобиль пропавших немцев», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее сообщалось о десяти погибших, включая троих иностранцев.