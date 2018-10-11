Число погибших при наводнении на Майорке возросло до 12
Число погибших в результате наводнения на острове Майорка увеличилось до 12, информирует служба по чрезвычайным операциям Балеарских островов.
- Reuters
«С сожалением подтверждаем, что тела мужчины и женщины найдены недалеко от Арты, рядом с местом, где был обнаружен автомобиль пропавших немцев», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее сообщалось о десяти погибших, включая троих иностранцев.
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