Путин заявил, что Россия поддерживает миролюбивый курс во внешней политике

Россия придерживается миролюбивого курса во внешней политике, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«Россия привержена миролюбивой политике, последовательно проводит ответственный внешнеполитический курс», — сказал Путин.

По его словам, Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, отстаивает такие принципы, как суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела.

«Мы категорически не согласны, в обход международных норм, международного права, с политически мотивированными протекционистскими мерами и диктатом силы», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба Кремля, верительные грамоты президенту вручили 23 вновь прибывших посла.