Путин заявил, что Россия поддерживает миролюбивый курс во внешней политике
- Reuters
«Россия привержена миролюбивой политике, последовательно проводит ответственный внешнеполитический курс», — сказал Путин.
По его словам, Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, отстаивает такие принципы, как суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела.
«Мы категорически не согласны, в обход международных норм, международного права, с политически мотивированными протекционистскими мерами и диктатом силы», — подчеркнул он.
Как сообщает пресс-служба Кремля, верительные грамоты президенту вручили 23 вновь прибывших посла.