Путин заявил, что Россия поддерживает миролюбивый курс во внешней политике

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Россия придерживается миролюбивого курса во внешней политике, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
Путин заявил, что Россия поддерживает миролюбивый курс во внешней политике
  • Reuters

«Россия привержена миролюбивой политике, последовательно проводит ответственный внешнеполитический курс», — сказал Путин.

По его словам, Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, отстаивает такие принципы, как суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела.

«Мы категорически не согласны, в обход международных норм, международного права, с политически мотивированными протекционистскими мерами и диктатом силы», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба Кремля, верительные грамоты президенту вручили 23 вновь прибывших посла.

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