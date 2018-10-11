Глазьев оценил риски новых американских санкций против России

Советник президента по экономическим вопросам, академик РАН Сергей Глазьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил риски новых американских санкций против России.

По словам эксперта, отечественная финансовая система будет готова, когда полностью избавится от долларов в своих активах и резервах.

«Что касается российского госдолга, то беспокоиться нечего. Во-первых, он относительно невелик. Во-вторых, держателями его валютной составляющей являются в основном российские инвесторы», — отметил Глазьев.

В-третьих, по его словам, кроме американских спекулянтов найдутся другие, которым не страшны эти санкции.

Как добавил эксперт, при нынешнем профиците федерального бюджета можно вообще обойтись без новых заимствований.

Ранее президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможные санкции США против других стран за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.