В результате землетрясения у берегов Индонезии погибли три человека

Три человека стали жертвами землетрясения, которое произошло у побережья индонезийского острова Ява.

Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на данные местных властей.

Отмечается, что в результате подземных толчков были повреждены десятки зданий.

Ранее стало известно, что у побережья острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,0.