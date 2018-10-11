В результате землетрясения у берегов Индонезии погибли три человека

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Три человека стали жертвами землетрясения, которое произошло у побережья индонезийского острова Ява.

Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на данные местных властей.

Отмечается, что в результате подземных толчков были повреждены десятки зданий.

Ранее стало известно, что у побережья острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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