В США отказались комментировать сообщения о закрытии базы на Кипре

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В Госдепартаменте и Министерстве обороны США отказались комментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что на Кипре была закрыта американская авиабаза. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что представитель Пентагона посоветовал обратиться за комментарием в Госдеп.

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что им «нечего добавить».

«Нам нечего добавить в дополнение к докладу управления генерального инспектора, который цитировался в репортаже АВС», — заявили в Госдепе.

Ранее ABC со ссылкой на доклад Управления генерального инспектора (OIG) Госдепартамента сообщало, что США в августе 2017 года закрыли свою авиабазу на Кипре.

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