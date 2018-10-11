В США отказались комментировать сообщения о закрытии базы на Кипре
Отмечается, что представитель Пентагона посоветовал обратиться за комментарием в Госдеп.
При этом в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что им «нечего добавить».
«Нам нечего добавить в дополнение к докладу управления генерального инспектора, который цитировался в репортаже АВС», — заявили в Госдепе.
Ранее ABC со ссылкой на доклад Управления генерального инспектора (OIG) Госдепартамента сообщало, что США в августе 2017 года закрыли свою авиабазу на Кипре.