В США отказались комментировать сообщения о закрытии базы на Кипре

В Госдепартаменте и Министерстве обороны США отказались комментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что на Кипре была закрыта американская авиабаза. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что представитель Пентагона посоветовал обратиться за комментарием в Госдеп. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что им «нечего добавить». «Нам нечего добавить в дополнение к докладу управления генерального инспектора, который цитировался в репортаже АВС», — заявили в Госдепе. Ранее ABC со ссылкой на доклад Управления генерального инспектора (OIG) Госдепартамента сообщало, что США в августе 2017 года закрыли свою авиабазу на Кипре.