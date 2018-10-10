Захарова назвала показателем «империи зла» данные о полномочиях британских спецслужб

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ, что сотрудникам британских спецслужб разрешается совершать преступления ради защиты национальных интересов.

«Действительно, мы видели эти материалы... В частности, внимание СМИ привлёк инициированный рядом правозащитных организаций процесс в так называемом трибунале по вопросам следственных полномочий, а именно орган в Великобритании, уполномоченный рассматривать жалобы на действия MI-5, MI-6 и так далее...» — сказала Захарова в ответ на вопрос корреспондента RT.

По её словам, представителям истцов удалось добиться публикации документов о политике MI-5 относительно допустимости совершения агентами преступлений. Как сообщается, материалы свидетельствуют о том, что агентам разрешается совершать преступные деяния вплоть до убийств и изнасилований, если это «идёт на пользу национальным интересам».

«Вообще, если всё это так, как вот сейчас всплывает, то это просто империя зла в самом базовом своём обличье», — сказала представитель МИД России.

Она отметила, что, как пишут эксперты, сам факт совершения агентами британских спецслужб преступлений ради непонятно кем установленных национальных интересов вызывает неприятие значительной части общества непосредственно в Великобритании.