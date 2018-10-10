Греция предложила построить на своей территории больше военных баз США

Греция предложила Соединённым Штатам создать дополнительные американские военные базы в Волосе, Ларисе и Александруполисе.

Соответствующее предложение министр обороны Греции Панос Камменос сделал главе Пентагона Джеймсу Мэттису.

«Греция видит в США стратегического партнёра и союзника — единственного, я бы смел сказать. Для Греции важно, чтобы США развивали вооружённые силы в стране на более постоянной основе не только в заливе Суда, но также в Волосе, Ларисе и Александруполисе», — приводит его слова газета Kathimerini.

В апреле правительство Греции одобрило сделку с Соединёнными Штатами по модернизации истребителей F-16.