Греция предложила построить на своей территории больше военных баз США
- Reuters
Соответствующее предложение министр обороны Греции Панос Камменос сделал главе Пентагона Джеймсу Мэттису.
«Греция видит в США стратегического партнёра и союзника — единственного, я бы смел сказать. Для Греции важно, чтобы США развивали вооружённые силы в стране на более постоянной основе не только в заливе Суда, но также в Волосе, Ларисе и Александруполисе», — приводит его слова газета Kathimerini.
В апреле правительство Греции одобрило сделку с Соединёнными Штатами по модернизации истребителей F-16.