Лавров рассказал о проработке встречи Нетаньяху и Путина

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о процессе подготовки встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с российским лидером Владимиром Путиным.
Лавров рассказал о проработке встречи Нетаньяху и Путина
  • РИА Новости

«Да, такое предложение (о встрече. — RT) поступило. Эту тему комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сроки, конечно, рассматриваются в контактах между президентской администрацией и аппаратом представителя правительства Израиля», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос RT.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о встрече в ближайшее время.

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