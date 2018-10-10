Лавров рассказал о проработке встречи Нетаньяху и Путина
- РИА Новости
«Да, такое предложение (о встрече. — RT) поступило. Эту тему комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сроки, конечно, рассматриваются в контактах между президентской администрацией и аппаратом представителя правительства Израиля», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос RT.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о встрече в ближайшее время.