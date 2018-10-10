В США заявили об усилении урагана «Майкл» до третьей категории

Ураган «Майкл», который движется в сторону американского штата Флорида через Мексиканский залив, усилился до третьей категории.

Об этом информирует Associated Press со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. Отмечается, что ураган находится на расстоянии около 475 километров от города Панама-Сити во Флориде. Он движется со скоростью около 190 км/ч. BREAKING: Michael strengthens into a Category 3 hurricane with winds of 120 mph as it heads toward the Florida Panhandle. — The Associated Press (@AP) 9 октября 2018 г. Ранее стало известно, что «Майкл» усилился до второй категории.