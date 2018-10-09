Эксперт прокомментировал заявление NASA о великолепных отношениях России и США в космосе
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«Если анализировать, как складывались отношения между Россией и США в космосе после 2014 года, становится ясно, что именно космическая отрасль не подпала под санкции. Многие специалисты связывали это с деятельностью на МКС. Дело в том, что всех американских астронавтов доставляют туда наши ракеты-носители. Были и другие примеры взаимодействия по космическим программам. Но в последнее время стали происходить определённые вбросы о том, что отношения ухудшаются. К этим событиям подвёл случай утечки кислорода на орбите», — отметил эксперт.
Однако, по словам Леонкова, не стоит «строить иллюзий» относительно заинтересованности американской стороны в сотрудничестве.
«Попытки разыграть космическую карту и подвергнуть её санкционным действиям не возымели успеха. В этой области между Россией и США существуют тесные отношения, несмотря на то что мы слышим о планах Вашингтона расстаться с нами в этом направлении. Но, конечно, не надо строить иллюзий, что американцы не ищут альтернативных решений», — заключил он.
Ранее глава NASA Джим Брайденстайн назвал великолепными отношения России и США в космосе.