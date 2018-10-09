Парламент Сирии ратифицировал договор о дружбе с Южной Осетией

Парламент Сирии ратифицировал соглашение о дружбе и сотрудничестве с Южной Осетией.

«Парламент утвердил законопроект, содержащий пункт о ратификации Договора о дружбе и сотрудничестве, подписанного в Дамаске 23 июля президентом Сирии Башаром Асадом и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы сирийского парламента.

Ранее сирийский президент Башар Асад заявил, что Дамаск выступает за укрепление позиций Южной Осетии на международном уровне.

Также посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что посольство страны в Цхинвале планируется открыть в скором времени.