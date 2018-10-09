Меркель призвала отказаться от ненависти к беженцам

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Канцлер Германии Ангела Меркель призвала жителей страны не испытывать зависть и ненависть к беженцам.
Меркель призвала отказаться от ненависти к беженцам
  • Reuters

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По её словам, прибывших в страну мигрантов власти обеспечивают не лучше, чем проживающих в Германии.

«Люди, которые сюда приезжают, не обеспечиваются лучше тех, кто здесь уже живёт. И мы никому ничего не урезали», — сказала она во время встречи с общественностью.

Канцлер отметила, что в настоящий момент социальные выплаты жителям страны увеличиваются, в частности, пенсионные выплаты в Германии растут.

«Даже если и существует такое беспокойство, для ненависти нет никаких оснований», — добавила политик.

Ранее Меркель заявила, что нынешняя система приёма беженцев в Евросоюзе не работает.

В мае 2017 года политолог Александр Рар в ходе беседы с НСН заявил, что в погоне за избирателями Меркель изменила политику в отношении мигрантов.

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