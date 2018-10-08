Неверов назвал число участников совещания спикеров парламентов стран Евразии

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Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов заявил, что в совещании спикеров парламентов стран Евразии принимают участие более 40 стран, этот формат оказался очень востребованным.
Неверов назвал число участников совещания спикеров парламентов стран Евразии
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По его словам, в первом совещании, которое состоялось в 2016 году в Москве, приняли участие порядка 18 делегаций, а на втором, проходившем в Сеуле в 2017 году, присутствовали представители 25 стран.

В третьем совещании, которое проходит в этому году в турецкой Анталье, принимают участие более 40 стран.

«Это говорит о том, что формат оказался востребованным, диалоговая площадка оказалась эффективной. Помимо основного пленарного заседания проходит большое количество двусторонних встреч, на которых обсуждаются разные вопросы: и экономического сотрудничества, и гуманитарного сотрудничества, и отношения между странами», — сказал он.

Неверов рассказал, что делегация Катара предложила провести конференцию по кибербезопасности и стать организатором этого формата.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что это надо обсуждать, эта тема нас тоже очень интересует, и мы готовы принимать в ней участие», — отметил он.

В июне 2017 года «Газета.Ru» сообщала, что участники совещания совета спикеров парламентов стран Евразии в Сеуле договорились о создании киберсекретариата.

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