Тропический шторм «Майкл» сформировался у побережья Мексики
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Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба страны.
El #SMNmx te muestra la posible trayectoria de la #TormentaTropical#Michael en el #MarCaribe. pic.twitter.com/6Cc0CNmILF— CONAGUA Clima (@conagua_clima) 7 octobre 2018
Власти призвали население прибрежных регионов соблюдать повышенные меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны.
В июне стало известно, что в Тихом океане у побережья Мексики образовался ураган «Бад».