Тропический шторм «Майкл» сформировался у побережья Мексики

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Тропический шторм «Майкл» сформировался у мексиканского штата Кинтана-Роо.
Тропический шторм «Майкл» сформировался у побережья Мексики
  • globallookpress.com
  • © Rickey Arnold/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба страны.

Власти призвали население прибрежных регионов соблюдать повышенные меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны. 

В июне стало известно, что в Тихом океане у побережья Мексики образовался ураган «Бад».

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