Тропический шторм «Майкл» сформировался у побережья Мексики

Тропический шторм «Майкл» сформировался у мексиканского штата Кинтана-Роо.

Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба страны.

Власти призвали население прибрежных регионов соблюдать повышенные меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны.

В июне стало известно, что в Тихом океане у побережья Мексики образовался ураган «Бад».