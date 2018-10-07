Жертвами землетрясения на Гаити стали 11 человек
В результате землетрясения, произошедшего у берегов Гаити, погибли по меньшей мере 11 человек.
- © Global Look Press
Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
BREAKING At least 11 dead in Haiti earthquake: govt spokesman pic.twitter.com/O1oIxG8IBk— AFP news agency (@AFP) 7 октября 2018 г.
Ранее стало известно, что у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9.
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