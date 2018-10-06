В Турции выразили уверенность, что исчезновение саудовского журналиста будет раскрыто

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Турецкие власти раскроют обстоятельства исчезновения и местонахождение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
В Турции выразили уверенность, что исчезновение саудовского журналиста будет раскрыто
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  • globallookpress.com

Об этом информирует Daily Sabah со ссылкой на пресс-секретаря правящей в Турции Партии справедливости и развития Омера Челика.

«Обстоятельства исчезновения журналиста и ответственные за это лица будут раскрыты», — заявил он.

Ранее стало известно, что прокуратура Стамбула начала расследование в связи с исчезновением Джамаля Хашкаджи.

По данным СМИ, журналист пропал в Турции после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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