В Турции выразили уверенность, что исчезновение саудовского журналиста будет раскрыто

Турецкие власти раскроют обстоятельства исчезновения и местонахождение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Об этом информирует Daily Sabah со ссылкой на пресс-секретаря правящей в Турции Партии справедливости и развития Омера Челика.

«Обстоятельства исчезновения журналиста и ответственные за это лица будут раскрыты», — заявил он.

Ранее стало известно, что прокуратура Стамбула начала расследование в связи с исчезновением Джамаля Хашкаджи.

По данным СМИ, журналист пропал в Турции после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.