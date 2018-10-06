В метро Лондона мужчина столкнул на рельсы экс-главу Евротоннеля

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В Лондоне мужчина попытался убить 91-летнего экс-главу Евротоннеля сэра Роберта Мальпаса, столкнув его на рельсы перед прибытием поезда к платформе.
В метро Лондона мужчина столкнул на рельсы экс-главу Евротоннеля
  • globallookpress.com

Британская транспортная полиция опубликовала видео, на котором 46-летний Пол Кроссли подбегает к мужчине и сталкивает его на рельсы.

Как отметили в ведомстве, Кроссли оправдал свой поступок тем, что «не выспался предыдущей ночью».

Британская газета The Independent пишет, что сэра Мальпаса спас проходящий мимо работник отеля Рияд Эль Хуссани, который откликнулся на крики о помощи и спрыгнул на пути за минуту до прибытия поезда к платформе.

По данным издания, в 17 лет у Кроссли была диагностирована шизофрения.

В ноябре 2017 года более 15 человек получили травмы в результате инцидента в метро Лондона.

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