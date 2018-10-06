На Сицилии произошло землетрясение
- globallookpress.com
Сообщается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 9 км. Эпицентр находился на территории коммуны Санта-Мария-ди-Ликодия.
По данным агентства, землетрясение ощущалось по всей территории Катании, а также в провинциях Энна и Мессина и городе Сиракузы.
Несколько человек были доставлены в больницу с лёгкими ранениями. Также сообщается об обрушении карнизов некоторых зданий.
В августе землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Центральной Италии.