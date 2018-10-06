На Сицилии произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Катания на итальянском острове Сицилия, передаёт ANSA.
На Сицилии произошло землетрясение
  • globallookpress.com

Сообщается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 9 км. Эпицентр находился на территории коммуны Санта-Мария-ди-Ликодия.

По данным агентства, землетрясение ощущалось по всей территории Катании, а также в провинциях Энна и Мессина и городе Сиракузы.

Несколько человек были доставлены в больницу с лёгкими ранениями. Также сообщается об обрушении карнизов некоторых зданий.

В августе землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Центральной Италии.

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