Двое палестинцев убиты в стычках на границе Газы

Двое палестинцев погибли, десятки получили ранения в результате стычек с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. Об этом сообщает агентство Maan со ссылкой на местный Минздрав.

Reuters

По данным ведомства, скончались 12-летний подросток и 22-летний молодой человек. Ранее армия Израиля сообщила, что в столкновениях принимают участие около 20 тыс. человек.