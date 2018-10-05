Двое палестинцев убиты в стычках на границе Газы

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Двое палестинцев погибли, десятки получили ранения в результате стычек с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. Об этом сообщает агентство Maan со ссылкой на местный Минздрав.
Двое палестинцев убиты в стычках на границе Газы
  • Reuters

По данным ведомства, скончались 12-летний подросток и 22-летний молодой человек.

Ранее армия Израиля сообщила, что в столкновениях принимают участие около 20 тыс. человек.

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