Двое палестинцев убиты в стычках на границе Газы
Двое палестинцев погибли, десятки получили ранения в результате стычек с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. Об этом сообщает агентство Maan со ссылкой на местный Минздрав.
- Reuters
По данным ведомства, скончались 12-летний подросток и 22-летний молодой человек.
Ранее армия Израиля сообщила, что в столкновениях принимают участие около 20 тыс. человек.
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