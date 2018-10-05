В Италии арестовали одного из самых опасных членов «Коза ностры»

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На Сицилии полиция арестовала одного из самых разыскиваемых преступников из мафиозной группировки «Коза ностра».
В Италии арестовали одного из самых опасных членов «Коза ностры»
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Его имя не называется, однако в сообщении Европола указаны его инициалы — В.М.

По данным европолицейских, мужчина является сыном одного из видных членов «Коза ностры».

Он разыскивался итальянскими властями с 2016 года за причастность к тройному убийству в 2006 году на севере страны. 

В ноябре прошлого года на 88-м году жизни скончался бывший глава мафиозной организации «Коза ностра», последний так называемый босс боссов мафии Тото Риина.

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