В Италии арестовали одного из самых опасных членов «Коза ностры»

На Сицилии полиция арестовала одного из самых разыскиваемых преступников из мафиозной группировки «Коза ностра».

Его имя не называется, однако в сообщении Европола указаны его инициалы — В.М.

По данным европолицейских, мужчина является сыном одного из видных членов «Коза ностры».

Он разыскивался итальянскими властями с 2016 года за причастность к тройному убийству в 2006 году на севере страны.

В ноябре прошлого года на 88-м году жизни скончался бывший глава мафиозной организации «Коза ностра», последний так называемый босс боссов мафии Тото Риина.