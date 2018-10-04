США внесли турецкую компанию в санкционный список по КНДР
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Отмечается, что в список внесена турецкая компания Sia Falcon International Group и двое граждан Турции, действовавших в интересах организации.
По данным ведомства, Sia Falcon связана с поставками товаров в КНДР, в частности предметов роскоши, а также оружия.
Кроме того, министерство включило в список сотрудника посольства КНДР в Монголии за сотрудничество с указанной компанией.
Ранее сообщалось, что в санкционный список США попали компания из Китая, северокорейский гражданин, а также одна российская фирма.