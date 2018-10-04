США внесли турецкую компанию в санкционный список по КНДР

Соединённые Штаты внесли турецкую компанию, а также трёх физических лиц в санкционный список по Северной Корее. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Отмечается, что в список внесена турецкая компания Sia Falcon International Group и двое граждан Турции, действовавших в интересах организации.

По данным ведомства, Sia Falcon связана с поставками товаров в КНДР, в частности предметов роскоши, а также оружия.

Кроме того, министерство включило в список сотрудника посольства КНДР в Монголии за сотрудничество с указанной компанией.

Ранее сообщалось, что в санкционный список США попали компания из Китая, северокорейский гражданин, а также одна российская фирма.