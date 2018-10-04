Эксперт оценил заявление США о намерении осуществить запуск гиперзвукового оружия

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Анна Лушникова
Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко прокомментировал в разговоре с RT заявление замминистра обороны Соединённых Штатов Патрика Шанахана о том, что США намерены осуществить запуски гиперзвукового оружия «раньше и чаще», чем ожидалось.
Эксперт оценил заявление США о намерении осуществить запуск гиперзвукового оружия
  • Reuters

«Заявления заявлениями, но мы в оценке реальной готовности и степени опасности американских гиперзвуковых программ будем исходить из данных, которые получает российская разведка», — сказал Коротченко.

При этом он выразил мнение, что Соединённым Штатам не удастся стать лидерами гонки вооружения.

«В любом случае США не получат одностороннего военного преимущества, это исключено. Наш потенциал в области противовоздушной обороны на сегодняшний день лучший в мире. Разработки в области ПВО и ПРО позволят гарантировано создать оружие, которое сможет нейтрализовать любые американские гиперзвуковые ударные системы», — считает эксперт.

Ранее в США заявили о намерении осуществить запуски гиперзвукового оружия раньше, чем ожидалось.

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