Sputnik вошёл в тройку самых посещаемых иностранных медиасайтов во Франции

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Агентство Sputnik France в июле 2018 года вошло в первую тройку самых популярных иностранных новостных сайтов во Франции.
Sputnik вошёл в тройку самых посещаемых иностранных медиасайтов во Франции
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Об этом свидетельствуют последние данные американской компании comScore*, занимающейся вопросами планирования и оценки СМИ.

Отмечается, что если не считать метеосайты, то Sputnik вошел в топ-3 наиболее посещаемых иностранных новостных порталов во Франции, уступив только зарубежным новостным агрегаторам Yahoo-HuffPost и MSN News.

В общем рейтинге популярности comScore новостных и информационных сайтов во Франции Sputnik France занял 16-е место, опередив такие ресурсы, как Lesechos.fr, Liberation.fr и Nouvelobs.com.

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