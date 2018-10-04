Sputnik вошёл в тройку самых посещаемых иностранных медиасайтов во Франции

Агентство Sputnik France в июле 2018 года вошло в первую тройку самых популярных иностранных новостных сайтов во Франции.

Об этом свидетельствуют последние данные американской компании comScore*, занимающейся вопросами планирования и оценки СМИ.

Отмечается, что если не считать метеосайты, то Sputnik вошел в топ-3 наиболее посещаемых иностранных новостных порталов во Франции, уступив только зарубежным новостным агрегаторам Yahoo-HuffPost и MSN News.

В общем рейтинге популярности comScore новостных и информационных сайтов во Франции Sputnik France занял 16-е место, опередив такие ресурсы, как Lesechos.fr, Liberation.fr и Nouvelobs.com.