Суд Дании принял решение об изъятии двоих детей у россиянки

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Россиянка Хелен Расмуссен (в прошлом — Галина Трофимова), проживающая в Дании, заявила RT, что суд принял решение об изъятии двоих её детей.
Суд Дании принял решение об изъятии двоих детей у россиянки
  • РИА Новости

«У меня забрали детей. Решение ещё не прислали, сказали, что я не сотрудничаю с ними. Единственное решение последней инстанции», — сказала она.

Кроме того, она сообщила, что в настоящее время решается вопрос, сможет ли она видеть своего семилетнего сына, который по решению суда будет жить с отцом.

Расмуссен также заявила, что к ней пришли из социальной службы с намерением забрать старшего сына Матиаса (12 лет).

Ранее женщина заявила, что у неё отобрали двоих детей из-за онкологического заболевания.

По данным диппредставительства, Расмуссен проживает в королевстве с 2002 года, имеет двух несовершеннолетних детей от разных браков. На протяжении длительного времени женщина проходила курс лечения от онкозаболевания.

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