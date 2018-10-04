Патрушев обсудил с японским коллегой военно-политическую ситуацию в АТР
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«Николай Патрушев и Сётаро Яти обменялись мнениями по вопросам взаимодействия России и Японии в сфере безопасности и укрепления доверия между странами. Отдельное внимание уделено обсуждению военно-политической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — приводит сообщение российского Совбеза РИА Новости.
Собеседники выразили настроенность на углубление диалога по линии МИД и Минобороны, а также советов безопасности.
Ранее эксперт Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал намерение Токио укрепить отношения с рядом государств, в том числе с Россией.