Патрушев обсудил с японским коллегой военно-политическую ситуацию в АТР

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил с генеральным секретарём Совета нацбезопасности Японии Сётаро Яти военно-политическую обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Встреча состоялась в Токио.
Патрушев обсудил с японским коллегой военно-политическую ситуацию в АТР
  • © РИА Новости

«Николай Патрушев и Сётаро Яти обменялись мнениями по вопросам взаимодействия России и Японии в сфере безопасности и укрепления доверия между странами. Отдельное внимание уделено обсуждению военно-политической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — приводит сообщение российского Совбеза РИА Новости.

Собеседники выразили настроенность на углубление диалога по линии МИД и Минобороны, а также советов безопасности.

Ранее эксперт Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал намерение Токио укрепить отношения с рядом государств, в том числе с Россией.

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