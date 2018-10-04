Умер лауреат Нобелевской премии по физике Леон Ледерман 

Лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман скончался на 97-м году жизни в американском штате Айдахо. Об этом сообщается на сайте Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми (Fermilab).

«Леон Ледерман, исследователь-новатор со страстью к научному образованию, который был главой Fermilab с 1978 по 1989 годы и получил Нобелевскую премию за открытие мюонного нейтрино, умер 3 октября в доме престарелых в городе Рексберге в штате Айдахо. Ему было 96 лет», — отмечается в сообщении.

Ледерман получил Нобелевскую премию в 1988 году совместно с учёными Мелвином Шварцем и Джеком Стейнбергером.

Отмечается, что Ледерман посвятил научной деятельности 60 лет жизни.

Ранее стало известно о смерти лауреата Нобелевской премии по физике 2009 года Чарльза Као.