Нетаньяху поблагодарил США за поддержку права Израиля на самооборону

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил Соединённые Штаты за поддержку права Израиля на самооборону.

«Я благодарю американскую администрацию и конгресс за их приверженность Израилю и за пакет американской финансовой помощи на ближайшее десятилетие», — говорится в сообщении Нетаньяху в Facebook.

Он отметил, что поддержка Соединёнными Штатами права Израиля на самооборону является «одним из столпов прочных отношений между двумя странами».

Ранее Нетаньяху положительно высказался по поводу решения США восстановить санкции против Ирана и призвал европейские страны поступить аналогичным образом.