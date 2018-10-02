В Стамбуле автомобиль наехал на толпу пешеходов
В Стамбуле в районе Бакыркёй автомобиль выехал на тротуар и начал беспорядочно ездить, сбивая прохожих.
- ©Erhan Demirtas/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как сообщает NTV, водитель за рулём автомобиля попытался скрыться с места происшествия.
Позднее полиция задержала мужчину, наехавшего на пешеходов.
Ранее сообщалось, что шесть российских туристов пострадали в результате ДТП в Турции.
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