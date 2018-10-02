В Стамбуле автомобиль наехал на толпу пешеходов

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В Стамбуле в районе Бакыркёй автомобиль выехал на тротуар и начал беспорядочно ездить, сбивая прохожих.
В Стамбуле автомобиль наехал на толпу пешеходов
  • ©Erhan Demirtas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает NTV, водитель за рулём автомобиля попытался скрыться с места происшествия.

Позднее полиция задержала мужчину, наехавшего на пешеходов.

Ранее сообщалось, что шесть российских туристов пострадали в результате ДТП в Турции.

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