Эксперт прокомментировал сообщения о рекордных значениях госдолга США
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«Сложная ситуация с госдолгом США — это не случайность, это совокупность факторов, связанных с экономической, бюджетной политикой американцев», — заявил он.
По его словам, первый фактор — это наращивание расходов, включая оборонный сегмент, второй — заметные налоговые послабления, имеющие свои фискальные издержки.
Как считает Лисоволик, проблема госдолга — давнишняя для Соединённых Штатов, и она продолжает ухудшаться.
Со своей стороны, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте России Александр Абрамов в беседе с радио Sputnik сказал, что до тех пор, пока США способны эффективно обслуживать свой долг, вряд ли кто-то из инвесторов сможет предъявить к ним претензии.
«Но это действительно стало большой проблемой, и нынешний рекорд вызван, скорее, такими проблемами, как налоговая реформа и некоторые другие послабления, в результате которых пока сократилась доходная база их бюджета», — пояснил он.
Абрамов добавил, что мир ждёт от США более или менее внятных разъяснений о том, что будет происходить дальше.
Ранее СМИ сообщали, что к 2020 году дефицит бюджета США вернётся к отметке в триллион долларов, как это было во время первого президентского срока Барака Обамы.