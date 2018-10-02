Эксперт прокомментировал сообщения о рекордных значениях госдолга США

Экономист, программный директор клуба «Валдай», эксперт Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что государственный долг США вырос до рекордных значений в $21,516 трлн.

«Сложная ситуация с госдолгом США — это не случайность, это совокупность факторов, связанных с экономической, бюджетной политикой американцев», — заявил он.

По его словам, первый фактор — это наращивание расходов, включая оборонный сегмент, второй — заметные налоговые послабления, имеющие свои фискальные издержки.

Как считает Лисоволик, проблема госдолга — давнишняя для Соединённых Штатов, и она продолжает ухудшаться.

Со своей стороны, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте России Александр Абрамов в беседе с радио Sputnik сказал, что до тех пор, пока США способны эффективно обслуживать свой долг, вряд ли кто-то из инвесторов сможет предъявить к ним претензии.

«Но это действительно стало большой проблемой, и нынешний рекорд вызван, скорее, такими проблемами, как налоговая реформа и некоторые другие послабления, в результате которых пока сократилась доходная база их бюджета», — пояснил он.

Абрамов добавил, что мир ждёт от США более или менее внятных разъяснений о том, что будет происходить дальше.

Ранее СМИ сообщали, что к 2020 году дефицит бюджета США вернётся к отметке в триллион долларов, как это было во время первого президентского срока Барака Обамы.