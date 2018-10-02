Иран заявил об уничтожении почти 40 главарей ИГ в Сирии

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Иран 1 октября уничтожил ракетными ударами почти 40 главарей террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии.
Иран заявил об уничтожении почти 40 главарей ИГ в Сирии
  • © OMAR HAJ KADOUR
  • AFP

Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадного генерала Амира Али Хаджизаде.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 октября Иран выпустил шесть ракет класса «земля — земля» по базам ИГ на востоке Сирии.

Баллистические ракеты средней дальности поразили командные пункты террористов на расстоянии 570 км от места запуска.

Операция под названием «Удар Мухаррам» стала ответом на теракт 22 сентября на военном параде в иранском городе Ахваз.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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