В Турции приговорили к 10,5 года тюрьмы брата проповедника Гюлена

Короткая ссылка
В Турции суд приговорил брата оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — Кутбеттина к 10,5 года лишения свободы. Об этом информирует Anadolu.
В Турции приговорили к 10,5 года тюрьмы брата проповедника Гюлена
  • РИА Новости

Приговор был вынесен судом города Измир.

Суд признал его виновным в участии в вооружённой террористической организации FETO.

Кутбеттин Гюлен был задержан в октябре 2016 года. Также в Турции задержали племянников Гюлена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить