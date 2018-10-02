В Турции приговорили к 10,5 года тюрьмы брата проповедника Гюлена

В Турции суд приговорил брата оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — Кутбеттина к 10,5 года лишения свободы. Об этом информирует Anadolu.

РИА Новости

Приговор был вынесен судом города Измир. Суд признал его виновным в участии в вооружённой террористической организации FETO. Кутбеттин Гюлен был задержан в октябре 2016 года. Также в Турции задержали племянников Гюлена.