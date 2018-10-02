В Турции приговорили к 10,5 года тюрьмы брата проповедника Гюлена
В Турции суд приговорил брата оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — Кутбеттина к 10,5 года лишения свободы. Об этом информирует Anadolu.
- РИА Новости
Приговор был вынесен судом города Измир.
Суд признал его виновным в участии в вооружённой террористической организации FETO.
Кутбеттин Гюлен был задержан в октябре 2016 года. Также в Турции задержали племянников Гюлена.
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