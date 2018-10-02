Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед перестановками

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку для того, чтобы премьер страны Синдзо Абэ мог сформировать новый кабмин.

Об этом информирует NHK. По данным телеканала, в ближайшие часы будет объявлен новый состав кабинета министров. 20 сентября стало известно, что Абэ в третий раз был избран на пост председателя правящей Либерально-демократической партии.