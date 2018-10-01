Трамп заявил, что никогда в жизни не пил пиво

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Президент США Дональд Трамп отметил, что не увлекается алкогольными напитками и никогда в жизни не пил пиво. Об этом он рассказал, комментируя сообщения о пристрастии кандидата на пост верховного судьи Бретта Кавано к спиртному.
Трамп заявил, что никогда в жизни не пил пиво
  • Reuters

«Я не думаю, что он лгал! Я сам не пью, я могу честно признаться, что никогда в жизни не пил пиво... Я не пью... Вы можете себе представить, что было бы, если бы я пил? Какой бы дурдом я устроил? Я стал бы худшим в мире, но я никогда не пью», — сказал он, выступая перед журналистами.

Трамп добавил, что Кавано мог иметь «сложности» в молодости, однако «в высшей школе было много таких людей», которые пили пиво. Президент отметил, что не хотел бы, чтобы вокруг Кавано развивалась «охота на ведьм» из-за этого вопроса.

Ранее Трамп рассказал, что на всю жизнь отказался от употребления алкоголя и табака из-за своего старшего брата Фреда.

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