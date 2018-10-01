Посол России в Австрии прокомментировал запланированную встречу Путина и Курца

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в беседе с «Известиями» прокомментировал запланированную встречу российского президента Владимира Путина и австрийского канцлера Себастьяна Курца.

«Частота политических контактов традиционно определяется прежде всего качеством двусторонних отношений и наличием у сторон взаимодополняющих интересов. В отношениях России и Австрии оба эти фактора работают в полной мере», — заявил дипломат.

По его словам, Москва и Вена настроены на углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, прежде всего в экономике.

Как отметил Любинский, Путин и Курц откроют в Эрмитаже выставку «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена», которая продолжает двусторонний культурный проект.

«Программа визита господина Курца очень компактная и вместе с тем насыщенная. Лидеры стран обсудят такие темы, как двусторонние отношения, включая экономический блок и энергетическое сотрудничество, гуманитарные связи», — рассказал посол.

Кроме того, добавил он, повестка дня включает обсуждение по тематике отношений России и ЕС, а также широкому кругу вопросов международной повестки.

Любинский напомнил, что саммит станет четвёртой встречей Путина и Курца в этом году.

Ранее сообщалось, что Курц 3 октября посетит Санкт-Петербург.