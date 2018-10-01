Эксперт прокомментировал обсуждение Порошенко и Меркель антироссийских санкций

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель, в ходе которого обсуждался вопрос продления антироссийских санкций.
Эксперт прокомментировал обсуждение Порошенко и Меркель антироссийских санкций
  • © Kay Nietfeld
  • globallookpress.com

«Это сотрудничество будет продолжаться и дальше. Германия — член «нормандской четвёрки», и Меркель будет продолжать двигаться по тому же антироссийскому курсу, что и сейчас. Однако сейчас всё идёт к тому, что её рейтинг очень сильно падает. Поэтому она будет вести переговоры с украинским руководством и делать вид, что поддерживает его позиции, но при этом не будет пытаться радикально менять ситуацию», — сказал Брутер.

Эксперт подчеркнул, что канцлер Германии далеко не во всём поддерживает своих украинских коллег.

«Что касается «Северного потока — 2» — позиция Меркель известна. Это коммерческий проект, и если она попытается ему помешать, то встретит очень резкую оппозицию со стороны немецкой экономической элиты. Поэтому канцлер не будет туда вмешиваться», — считает он.

Ранее Порошенко и Меркель обсудили по телефону продление антироссийских санкций. Кроме того, они затронули вопросы энергетической безопасности и повестку визита Меркель на Украину.

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