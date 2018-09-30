В Совфеде назвали 73-ю сессию ГА ООН удачной для России

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал 73-ю сессию Генассамблеи ООН удачной для России.
В Совфеде назвали 73-ю сессию ГА ООН удачной для России
  • РИА Новости

«Уникальность нынешней 73-й сессии, на мой взгляд, заключается в том, что риторика, к которой мы уже почти привыкли в последние годы в отношении России, сейчас была на порядок более приглушённой», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Косачёв отметил, что на прошедшей в Нью-Йорке сессии ГА ООН «тема России в негативном ключе практически отсутствовала».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter рассказал о «тотальной победе» страны в рамках 73-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

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