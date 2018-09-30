Путин пожелал главе Республики Сербской успехов на предстоящих выборах
- Reuters
«Знаю, что 7 октября у вас предстоят выборы, хочу пожелать вам и вашим сторонникам успехов», — цитирует Путина РИА Новости.
Об этом российский президент сказал во время встречи с Додиком в Сочи. Он выразил надежду на то, что выборы пройдут на высоком организационном уровне и в соответствии с законодательством.
Додик отметил, что 7 октября Путин будет праздновать день рождения, после чего снял со своего пиджака значок в виде флага Республики Сербской и подарил его российскому коллеге.