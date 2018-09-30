ЕС выделил Индонезии €1,5 млн для помощи пострадавшим от землетрясения

Евросоюз выделил помощь в размере €1,5 млн Индонезии, где из-за серии землетрясений и последующего цунами погибли более 800 человек.

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

«Наши средства пойдут на обеспечение базовых потребностей пострадавших в еде, воде, временных убежищах и медикаментах», — отметил комиссар по кризисному регулированию Христос Стилианидис.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на Сулавеси превысило 830.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября в районе города Палу. После этого возникло цунами, высота волн достигала 2 м.