ЕС выделил Индонезии €1,5 млн для помощи пострадавшим от землетрясения
- Reuters
Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.
«Наши средства пойдут на обеспечение базовых потребностей пострадавших в еде, воде, временных убежищах и медикаментах», — отметил комиссар по кризисному регулированию Христос Стилианидис.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на Сулавеси превысило 830.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября в районе города Палу. После этого возникло цунами, высота волн достигала 2 м.