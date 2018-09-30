В джунглях Вьетнама обнаружили останки пропавшего в 1971 году советского лётчика

Короткая ссылка
В джунглях Вьетнама обнаружили останки двух лётчиков, сообщает телеканал «Звезда». Одним из погибших, предположительно, является капитан советских Военно-воздушных сил Юрий Поярков. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В джунглях Вьетнама обнаружили останки пропавшего в 1971 году советского лётчика
  • © Gerhard Zwerger-Schoner
  • globallookpress.com

Поярков проходил службу в качестве пилота-инструктора во Вьетнамской народной армии. Он пропал в 1971 году, когда выполнял учебный полёт с другим лётчиком на МиГ-21С.

«Вьетнамцы искали место падения его самолёта десять дней, но так и не нашли и прекратили поиски», — заявил историк авиации Николай Бодрихин.

Нынешние поиски проводились в северной части страны в течение года по просьбе внучки пропавшего.

Ранее сообщалось, что в Тверской области найдены останки 145 красноармейцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить