В джунглях Вьетнама обнаружили останки пропавшего в 1971 году советского лётчика
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Поярков проходил службу в качестве пилота-инструктора во Вьетнамской народной армии. Он пропал в 1971 году, когда выполнял учебный полёт с другим лётчиком на МиГ-21С.
«Вьетнамцы искали место падения его самолёта десять дней, но так и не нашли и прекратили поиски», — заявил историк авиации Николай Бодрихин.
Нынешние поиски проводились в северной части страны в течение года по просьбе внучки пропавшего.
Ранее сообщалось, что в Тверской области найдены останки 145 красноармейцев.