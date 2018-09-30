В джунглях Вьетнама обнаружили останки пропавшего в 1971 году советского лётчика

В джунглях Вьетнама обнаружили останки двух лётчиков, сообщает телеканал «Звезда». Одним из погибших, предположительно, является капитан советских Военно-воздушных сил Юрий Поярков. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Поярков проходил службу в качестве пилота-инструктора во Вьетнамской народной армии. Он пропал в 1971 году, когда выполнял учебный полёт с другим лётчиком на МиГ-21С.

«Вьетнамцы искали место падения его самолёта десять дней, но так и не нашли и прекратили поиски», — заявил историк авиации Николай Бодрихин.

Нынешние поиски проводились в северной части страны в течение года по просьбе внучки пропавшего.

Ранее сообщалось, что в Тверской области найдены останки 145 красноармейцев.