В Южной Корее заявили о снижении числа перебежчиков из КНДР при Ким Чен Ыне

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Число перебежчиков из КНДР в Южную Корею существенно снизилось при правлении северокорейского лидера Ким Чен Ына, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на данные Министерства по делам национального объединения.
В Южной Корее заявили о снижении числа перебежчиков из КНДР при Ким Чен Ыне
  • © Inter-Korean Press Corps-POOL
  • globallookpress.com

Согласно информации ведомства, если в 2011 году число перебежчиков превысило 2,7 тыс., то в 2012-м оно составило уже 1502 и в дальнейшем продолжило снижаться.

Так, в 2017 году данный показатель находился на уровне 1127 человек, а за первые девять месяцев 2018-го число северокорейских перебежчиков составило всего 703.

По мнению экспертов, данная тенденция объясняется усилением пограничного контроля и ростом цен на услуги лиц, которые помогают с организацией побега.

В июле сообщалось, что в Южной Корее арестовали перебежчика из КНДР.

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