Трамп пошутил, что они с Ким Чен Ыном «влюбились друг в друга»
Как отметил глава Белого дома в ходе выступления перед сторонниками в Западной Вирджинии, поначалу они с Ким Чен Ыном заняли жёсткую позицию по отношению друг к другу.
«А потом мы влюбились друг в друг друга. Он написал мне красивые письма, отличные письма», — цитирует Трампа CNN.
Он пошутил, что журналисты снова неправильно истолкуют его слова и назовут их «непрезидентскими».
«Трамп сказал, что они влюбились, как ужасно», — передразнил он прессу.
Ранее Трамп заявил, что у США прекрасные отношения с КНДР.