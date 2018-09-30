Трамп пошутил, что они с Ким Чен Ыном «влюбились друг в друга»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что с момента его вступления в должность отношения Вашингтона и Пхеньяна улучшились, а также пошутил, что они с лидером КНДР Ким Чен Ыном «влюбились друг в друга».

Как отметил глава Белого дома в ходе выступления перед сторонниками в Западной Вирджинии, поначалу они с Ким Чен Ыном заняли жёсткую позицию по отношению друг к другу.

«А потом мы влюбились друг в друг друга. Он написал мне красивые письма, отличные письма», — цитирует Трампа CNN.

Он пошутил, что журналисты снова неправильно истолкуют его слова и назовут их «непрезидентскими».

«Трамп сказал, что они влюбились, как ужасно», — передразнил он прессу.

Ранее Трамп заявил, что у США прекрасные отношения с КНДР.

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