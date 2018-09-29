МИД Парагвая объяснил приостановку переноса посольства в Иерусалим

Парагвай уважает международное право и «идёт в ногу» с резолюциями ООН, заявил в интервью RT глава МИД Парагвая Луис Кастильони, комментируя приостановку переноса посольства страны в Иерусалим.

«Парагвай строго придерживается международного права. Начиная 1947 года, когда мы голосовали за утверждение плана по разделу Палестины и за особый статус Corpus separatum для Иерусалима, Парагвай сохранял своё прямолинейное поведение, строго соответствующее международному праву и резолюциям Совета Безопасности ООН и Генеральной ассамблеи ООН», — сказал он.

«Теперь мы видим предсказуемый Парагвай, Парагвай, которому можно доверять, Парагвай, который уважает международное право, подгоняет свои действия под рамки международного права и идёт в ногу с резолюциями ООН. Хочу честно признаться: мы надеемся, что это послужит основой для того, чтобы рассматривать наш компромисс как данность. Единственный способ достижения продолжительного и справедливого мира — диалог и переговоры, а не однополярность и одностороннее принятие решений», — добавил дипломат.

Министр подчеркнул, что только при мультистороннем видении разных стран, объединившихся для взаимопомощи, «станет возможно, что Палестина и Израиль смогут вновь встретиться лицом к лицу за столом переговоров и достичь долгосрочного мирного соглашения».

21 мая стало известно, что Парагвай открыл новое посольство в Иерусалиме следом за США и Гватемалой.

В сентябре израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился закрыть посольство Израиля в Парагвае в ответ на решение латиноамериканской страны вернуть своё посольство в Тель-Авив.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп поручил Госдепу начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.