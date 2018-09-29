Жена Джорджа Клуни приняла участие в дискуссии ООН по защите прав журналистов

Активистка и жена голливудского актёра Джорджа Клуни Амаль Клуни приняла участие в дискуссии по защите прав журналистов на Генеральной Ассамблее ООН, передаёт ТАСС.

В ходе своего выступления Клуни напомнила о двух журналистах, освещавших положение народа рохинджа и приговорённых властями Мьянмы к семи годам лишения свободы.

«Аун Сан Су Чжи сама лучше других знает, каково это — быть политическим заключенным в Мьянме… Но сегодня именно у неё в руках ключ к их (журналистов. — RT) свободе, ключ к их воссоединению со своими детьми, ключ к свободе прессы и правде!» — заявила активистка.

Ранее сообщалось, что около 800 тыс. этнических мусульман-рохинджа, проживающих в мьянманском штате Ракхайн, подвергаются насилию со стороны правительства Мьянмы.