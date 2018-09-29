СМИ: США могут ввести более жёсткие санкции при отказе Сирии работать над конституцией

Специальный представитель Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри сообщил в интервью агентству Reuters, что США могут инициировать более жёсткие международные санкции, если правительство Сирии не решится на работу по проекту новой конституции Дамаска.

«Если режим (президента Башара аль-Асада — RT) сделает это, то мы считаем, мы можем поступить так же, как мы поступали с Ираном до 2015 года — ввести по-настоящему жёсткие международные санкции», — заявил Джеффри.

Он также отметил, что США не остановит Совет Безопасности ООН.

«Даже если СБ ООН не примет их, мы просто сделаем это через Европейский союз, мы сделаем это через наших азиатских союзников», — заявил спецпред США по Сирии.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил на встрече с Джеффри ситуацию в Сирии и «агрессию Ирана».

На встрече политики обсудили совместные усилия по остановке агрессии и террора со стороны Ирана».