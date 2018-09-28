В Дании перекрыли Эресуннский мост из-за полицейской операции
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Об этом сообщается в Twitter полиции Копенгагена.
При этом отмечается, что также приостановлено паромное сообщение с Швецией и Германией.
«Проводится большая полицейская операция. В связи с этим мосты закрыты, а рейсы паромов Рёдби — Путггартен, Гедсер — Росток и Хельсингёр — Хельсингборг отменены», — говорится в тексте.
По информации полиции, данные меры были приняты в связи с розыском скрывающихся на автомобиле Volvo V90 трёх человек, которые подозреваются в совершении серьёзного преступления.
Эрессунский мост является одной из главных локаций шведско-датского детективного телесериала «Мост» (2011—2018). В центре его сюжета — расследование инцидента на границе Дании и Швеции.