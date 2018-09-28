В Швеции самолёт совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя

Самолёт авиакомпании SAS, следовавший рейсом Кируна — Стокгольм, совершил вынужденную посадку в городе Лулео из-за возгорания двигателя.

Об этом сообщает SVT со ссылкой на пассажира самолёта.

«Когда мы набрали высоту и персонал уже должен был начать разносить кофе, услышали два хлопка. Я сидел прямо у левого двигателя. После хлопков произошло возгорание. Среди пассажиров паники не было», — рассказал он.

В результате произошедшего никто не пострадал.

По словам представителя авиакомпании, в одном из двигателей «произошёл сбой».

Ранее стало известно, что в Микронезии Boeing 737-800 национальной авиакомпании Папуа — Новой Гвинеи совершил аварийную посадку на воду близ аэропорта острова Трук.